Apple TV+ gagne un peu du terrain sur le marché des services de streaming, avec la plateforme qui a désormais une part de 6,2% selon JustWatch. En comparaison, ce fut 5,6% au mois de mars.

Entre janvier 2021 et août 2022, Apple TV+ a progressé de 29%, là où Netflix et Amazon Prime Video ont respectivement reculé de 14% et 19%. Il faut dire que les deux plateformes ont de plus en plus de concurrence et n’arrivent pas toujours à proposer des contenus de qualité, ce qui pousse certaines personnes à se désabonner. Dans le cas de Netflix, il y a eu plusieurs hausses de prix selon les régions, ce qui là encore n’aide pas à rester abonné.

Malgré tout, Netflix reste le service de streaming le plus populaire avec une part de marché de 27,3% à l’échelle mondiale. Amazon Prime Video suit avec 24,3%. Disney+ est à la troisième place avec une part de 18,2%.

Apple TV+ est à la cinquième place du classement. Qui est à la quatrième ? Il s’agit de HBO Max avec une part de 7%. La plateforme arrive à mieux s’en sortir que celle d’Apple puisque sa part est plus importante, alors que la disponibilité a lieu dans quelques pays. Chez Apple, c’est une disponibilité mondiale. Preuve qu’Apple TV+ n’attire pas encore beaucoup de monde, malgré la disponibilité mondiale et le prix bas par rapport à la concurrence (4,99€/mois). Mais il y a une progression, là où HBO Max a stagné à 7%.