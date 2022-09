L’Apple Watch Pro sera peut-être le one more thing de la keynote de ce soir, et dans l’attente des specifications officielles de la toquante, les designers Ian Zelbo et Parker Ortolani ont réalisé des rendus « façon Apple » de ce à quoi pourrait ressembler l’Apple Watch Pro une fois mise en vente sur l’Apple Store en ligne. On note rapidement que ces jolis rendu respectent à la lettre les fuites les plus récentes, soit un boitier nettement plus épais, un écran plus grand (2 pouces) et totalement plat, ainsi qu’une protubérance autour de la couronne (elle aussi plus imposante).

Les designers imaginent de nouveaux cadrans « sous-marins », et estiment que la protubérance permettra de protéger la couronne de la poussière. L’écran Retina Display serait de plus protégé par du verre en composite de titanium. Allez, plus que quelques heures et l’on sera fixé sur les nouveautés de ce modèle !