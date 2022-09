L’Apple Store en ligne vient tout juste de fermer dans l’attente des annonces de la keynote Apple, ce qui est une bonne occasion de faire un petit récap des annonces quasi certaines (iPhone 14/iPhone 14 Pro, Apple Watch series 8) et des annonces probables (Apple Watch Pro, AirPods Pro 2).

iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Commençons par le gros morceau, la présentation des iPhone 14, iPhone 14 Plus (allez, on parie là dessus), iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Au menu des specs pour les iPhone 14/14 Plus, des dalles 6,1 et 6,7 pouces, des processeurs A15 un peu boostés, 4 Go de RAM, quelques améliorations sur le capteur photo principal, une capacité de stockage qui démarrerait à 128 Go et un prix revu à la hausse, soit plus de 1000 euros (modèle 6,1 pouces) selon les estimations les plus pessimistes, ou un peu moins de 1000 euros pour les plus optimistes. Les iPhone 14/14 Plus pourraient aussi embarquer une fonction d’appels et de messages (SMS/MMS) via satellites, mais cette nouveauté sera peut-être réservée aux modèles « Pro ». A noter que le modèle iPhone mini disparait du catalogue.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max auront droit à nettement plus de nouveautés de leur côté, à commencer par la fameuse encoche en forme de pilule ou de « i », qui sera peut-être une seule et même petite encoche une fois l’écran allumé. Ces modèles seront aussi équipés du processeur A16, de 6 ou 8 Go de RAM, mais la capacité de stockage resterait à 128 Go pour le modèle de base, ce qui ne serait pas terrible au vu de l’augmentation tarifaire qui se prépare (le tarif de l’iPhone 14 Pro démarrerait à 1279 euros tout de même…). La grosse évolution technologique concernera surtout la partie photo, avec des capteur nettement plus imposants et donc sans doute avec beaucoup plus de megapixels (on parle d’un capteur principal à 50 mpx). Enfin, les iPhone 14 Pro/Pro Max disposeraient d’une fonction d’appels et de messages via satellites. Les nouveaux iPhone14/14 Pro seraient commercialisés le 16 septembre .

iOS 16

iOS 16 sera lui aussi de la partie avec forcément l’annonce du déploiement. On rappelle brièvement les nouveautés principales du nouvel OS soit la personnalisation avancée de l’écran verrouillé (couleurs, polices, notifications, widgets), la suppression ou modification d’un message après son envoi dans l’application Messages, la possibilité d’extraire du texte d’une vidéo avec Live Text, le détourage facile d’un objet sur une photo avec Visual Look Up, le nouvel iCloud partagé, etc.

Apple Watch Series 8 et Apple Watch Pro

L’Apple Watch Series 8 ne devrait pas casser le moule, mais gagnerait tout de même un capteur de température, sans oublier bien sûr les nouveautés de watchOS 9. L’Apple Watch SE bénéficierait d’une petite mise à jour des specs (sans plus donc…), mais c’est surtout l’Apple Watch Pro qui devrait attirer les regards. Ce modèle solidifié (Rugged), conçu pour les sportifs et les activités un peu remuantes, serait nettement plus grand et plus épais que l’Apple Watch Series 8. En outre l’écran 2 pouces de ce modèle perdrait ses jolies courbures.

AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 pourraient eux aussi s’inviter à la keynote. Ces derniers afficheraient un nouveau design et offriraient la prise en charge de l’audio sans perte avec Apple Lossless Audio Codec (ALAC).

Quant à de nouveaux modèles de Macs ou d’iPad, il faudra sans doute attendre une prochaine keynote en octobre…