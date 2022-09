Wreckfest, la célèbre franchise de casse-automobile – en fait, des courses auto où l’on joue plus à se tamponner violemment qu’à doubler avec élégance – s’arrête à vrombir sur iOS. Le jeu du studio Bugbear Entertainment sera disponible dans l’App Store le 25 octobre prochain, et comme un bonheur ne vient jamais seul, il est déjà possible de précommander le jeu sur l’App Store (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad), avec en sus une petite promo de 10% sur les précos. A noter que malgré le prix assez conséquent sur mobile, Wreckfest proposera des packs payants de véhicules.



Wrekfest proposera un mode solo (carrière), un mode multijoueurs ainsi qu’un mode défi. Au vu du premier trailer, la version mobile semble réellement très proche de son homologue sur consoles et PC; les déformations , ce qui est bien évidemment une très bonne chose.