Apple a décidé de revoir à la baisse ses prévisions de livraisons pour les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui auront les puces M2 Pro et M2 Max. Selon Ming-Chi Kuo, la baisse des prévisions est de 20% à 30%.

L’analyste bien renseigné au sujet d’Apple explique que la société a abaissé de 20 à 30% ses prévisions de livraison des nouveaux MacBook Pro au quatrième trimestre, avant le début de la production en masse des ordinateurs portables. Cela s’expliquerait par une demande inférieure aux attentes. Selon Kuo, la situation économique actuelle et la diminution du nombre de personnes en télétravail sont deux raisons expliquant la réduction des commandes d’Apple.

Un autre élément concerne les MacBook Pro directement : Kuo explique que leur seule véritable nouveauté par rapport aux modèles existants sera le nouveau processeur. Pour le reste, rien ne devrait changer. Cela peut ainsi limiter la demande du public, qui pourrait préférer le modèle précédent, ce qui va jouer sur le volume de production du nouveau modèle.

Il n’est pas surprenant que peu de changements soient prévus pour les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, sachant que les ordinateurs portables ont été lancés avec une refonte importante en octobre 2021. Cela impliquait une encoche en haut de l’écran, le retour de ports comme le MagSafe et le HDMI, et plus encore. Apple conserve généralement le design de ses ordinateurs portables pendant plusieurs générations.