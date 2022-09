Apple a vendu son iPhone 14 Pro comme la nouvelle merveille technologique, une merveille motorisée par le processeur mobile ls plus puissant du marché, le Bionic A16. Mais puissant jusqu’à quel point. Un premier bench vient de tomber, et il n’y a pas vraiment de quoi pavoiser. Malgré la gravure à 4nm, les 16 milliards de transistors, et les 6 cœurs (dont 2 cœurs performance) le A16 Bionic réalise un score assez surprenant sous Geekbench 5. Ce bench d’un iPhone 15.3 (iPhone 14 Pro) sous iOS 16 indique en effet un score de 1 879 points en mono cœur, et de 4 664 points en multi cœurs, ce qui n’est guère mieux que ce que peut réaliser l’A15 de l’iPhone 13 Pro (autour des 1750 pts en mono et des 4600 pts en multi).

Il n’y a plus qu’à espérer que ce bench soit un fake, car dans le cas contraire, on se demanderait alors où Apple bien pu trouver l’écart de 20% de perfs en plus par rapport à la génération précédente.