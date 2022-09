C’est l’une de ces informations qu’Apple lâche parfois en plein milieu d’une keynote et que l’on a du mal à assimiler sur le coup. Durant la présentation de l’iPhone 14, Caron Thor, l’un des membres de l’équipe Apple en charge des capteurs photo de l’iPhone, a en effet déclaré qu’en 2021, plus de 3000 milliards de photographies avaient été prises dans le monde… avec un iPhone !

Ce chiffre monumental est raccord avec d’autres données qui montrent que l’iPhone est le modèle de smartphone avec lequel les utilisateurs prennent le plus de photos, et d’assez loin, une preuve d’ailleurs que le retard relatif de l’iPhone sur le partie photo (par rapport à Android) ne semble pas vraiment gêner les iPhone-users. Cette boulimie de clichés ne devrait pas ralentir cette année, d’autant plus que les nouveaux iPhone 14 Pro disposent d’un bloc photo très nettement amélioré (capteur principal 48 mégapixels, ProRaw en 4K, meilleur flash, mode Cinematic 4K, etc.).