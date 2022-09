On l’aurait presqu’oublié à force de s’y habituer : la pandémie de Covid-19 n’est pas terminée. En Chine, les autorités du pays font face à des vagues successives de rebond pandémique, et y répondent le plus souvent… par des vagues successives de confinement. Lorsqu’une région chinoise est mise sous cloche, les usines situées dans la zone n’ont d’autre choix que de fonctionner en circuit fermé (les ouvriers restent bloqués à l’intérieur de l’usine) ou de fermer temporairement leurs activités.

Dans la plupart des cas cependant, les usines passent en lock-down (circuit fermé), ce qui permet d’assurer les commandes de clients déjà passablement sur les dents. La firme de Cupertino subit elle aussi les effets de ces confinements : le date center d’Apple basé à Guiyang vient à son tour de passer en lock down alors que la région enregistre de nouveaux cas de Covid.

L’information n’est pas anodine dans la mesure où ce data center est celui qu’Apple amis en place afin de se conformer aux directives du gouvernement chinois sur le traitement des données des citoyens. En 2017, Apple a ainsi été obligé de délocaliser en Chine ses serveurs iCloud/services destinés à ses utilisateurs chinois. Cette décision avait été suivie d’un flot de critiques, Apple étant alors accusé de se soumettre sans résister à de nouvelles lois potentiellement liberticides. De fait, le gouvernement chinois a bien demandé (et obtenu) les clefs de chiffrement des serveurs d’Apple, la seule contraintes étant de fournir un mandat de justice pour toute récupération de données (ce qui n’est qu’une formalité pour les autorités chinoises).