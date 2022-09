Apple TV+ annonce avoir obtenu les droits pour le documentaire Selena Gomez: My Mind and Me. Comme le titre le suggère, le programme se concentre sur la chanteuse et actrice Selena Gomez.

Après des années sous les feux de la rampe, Selena Gomez atteint une célébrité importante. Mais au moment où elle atteint un nouveau sommet, un tournant inattendu l’entraîne dans l’obscurité. Ce documentaire unique, brut et intime retrace son voyage de six ans vers un nouvel horizon.

En tant que chanteuse, Selena Gomez a vendu plus de 210 millions de singles dans le monde entier et a accumulé plus de 45 milliards de streams de ses musiques. Cette année, elle a reçu une nomination aux Grammy Awards pour son premier EP entièrement espagnol et une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans la série Only Murders in the Building, dans laquelle elle joue aux côtés de Steve Martin et Martin Short.

Alek Keshishian s’occupe de la réalisation du documentaire. Aussi, il s’agit de la deuxième collaboration d’Apple TV+ avec les producteurs Lighthouse Management + Media et Interscope Films, après leur collaboration sur le documentaire Billie Eilish : The World’s a Little Blurry.

Il n’y a pour le moment pas une date de sortie pour Selena Gomez: My Mind and Me sur Apple TV+.