En plus de proposer les précommandes pour ses iPhone 14, Apple lance celles pour les AirPods Pro 2. Les nouveaux écouteurs sans fil ont été annoncés cette semaine lors d’une keynote. Les premières livraisons auront lieu le 23 septembre.

Les nouveaux AirPods Pro ressemblent au modèle original. Une nouvelle fonction sur la tige permet de régler le volume d’un simple glissement vers le haut ou vers le bas, tandis que les embouts en silicone sont désormais disponibles dans une nouvelle taille XS aux côtés des tailles petite, moyenne et grande.

Grâce à la combinaison de la puce H2, d’un nouveau pilote audio à faible distorsion et d’un amplificateur personnalisé, Apple affirme que les nouveaux AirPods Pro offrent des basses plus riches et un son cristallin sur une plus large gamme de fréquences. L’annulation active du bruit est bien meilleure, tandis que le mode Transparence a été amélioré pour mieux réduire les bruits environnementaux forts, comme la sirène d’un véhicule qui passe, les travaux ou les haut-parleurs puissants d’un concert. Citons aussi le nouveau système d’audio spatial personnalisé qui s’adapte de manière unique à la taille et à la forme de la tête et des oreilles d’une personne. Côté autonomie, on retrouve six heures avec une charge et 30 heures à l’aide du boîtier.

Les AirPods Pro 2 sont disponibles à la précommande sur l’Apple Store en ligne avec un prix de 299 euros. Ils sont également à retrouver chez certains revendeurs, comme la Fnac et LDLC.