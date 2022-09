Les précommandes des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro sont ouvertes depuis près de 2 heures, et c’est visiblement la ruée malgré un tarif en très forte hausse en France. Les early-adopters sont donc au rendez-vous, et même si l’on peut se questionner sur la durée de cet engouement, ce sont bien les modèles Pro qui mènent la danse. Ainsi, au moment d’écrire ces lignes, tous les modèles d’iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont livrables à partir du 16 septembre (sauf l’iPhone 14 Plus dont la date de livraison a été fixée au 7 octobre), mais le calendrier glisse déjà de quelques jours à quelques semaines pour TOUS les modèles d’iPhone 14 Po et Pro Max.

Ainsi, les iPhone 14 Pro Or en 512 Go et les iPhone 14 Pro Noir avec 1 To seront livrés entre le 19 et le 21 septembre. Tous les autres modèles d’iPhone 14 Pro/Pro Max, j’ai bien dis tous, voient leur date de livraison glisser entre le 3 et le 10 octobre !

