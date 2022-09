Le Dynamic Island (L’île dynamique) est vraiment devenu l’atout séduction de l‘iPhone 14 Pro, et cela faisait bien longtemps (trop ?) qu’Apple n’avait pas su attirer les regards avec une nouveauté d’interface. Difficile de ne pas louer le concept ingénieux de cette zone widget multi-actions, animée et qui cache avec brio la pilule des capteurs Face ID. Le designer Parker Ortolani a été tellement emballé qu’il s’est empressé de réaliser un concept de ce à quoi pourrait ressembler le Dynamic Island sur… un iPad Pro. La zone dynamique serait alors placée sur une « pilule » similaire, elle-même placée en haut de l’écran de l’iPad lorsque ce dernier est positionné en mode paysage.

Avantage ici, il y aurait encore plus de place… pour plus de widgets dynamiques ! On retrouverait donc toutes les fonctions du Dynamic Island déjà vues sur l’iPhone 14 Pro (notifications, appels, lecture musicale, etc), mais aussi quelques fonctions supplémentaires comme une zone de recherche, l’affichage de certaines fonctions de ses apps favorites, le lancement et la gestion du mode Split View, etc. On regrette juste ici que le designer n’ait pas pu nous proposer des petites animations, sachant que la transformation en temps réel de la forme du Dynamic Island est visuellement un gros point fort.