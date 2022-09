Alors que se tenait hier soir la conférence Ubisoft, qui développe dans son coin un jeu Avatar « AAA » en open world, c’est finalement le jeu mobile Avatar Reckoning qui aura eu les honneurs d’une présentation lors du Disney & Marvel Games Showcase. Ce « point étape » du développement nous permet de découvrir la phase de personnalisation de son avatar Navi (ici au deux sens du terme) et d’en voir un peu plus sur les séquences d’action en collaboration avec d’autres joueurs. Une première impression se dégage : pour un jeu mobile, la technique a l’air franchement très solide, même s’il faudra sans doute un smartphone puissant pour en profiter pleinement (on distingue déjà du pop-up de textures sur la vidéo).



Avatar Reckoning avance bien donc, et les petits gars d’Archosaur Games semblent parfaitement maitriser leur sujet. Ne reste plus qu’à préciser une date de sortie, même s’il semble presque certain que le titre sortira dans les eaux du film puisqu’il est annoncé pour « bientôt ». Et puisque l’on parle du film, rappelons qu’Avatar: la voie de l’Eau sortira dans les salles le 14 décembre prochain.