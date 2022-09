La version finale de watchOS 9 est aujourd’hui disponible au téléchargement pour l’Apple Watch. La mise à jour a connu plusieurs bêtas pendant l’été et une release candidate. Voici maintenant la version stable pour tout le monde.

Disponibilité de watchOS 9

Les Apple Watch qui sont compatibles avec watchOS 9 sont les modèles suivants :

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2 (2022)

Apple Watch Ultra

Pour télécharger watchOS 9, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Allez ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle.

Nouveautés de watchOS 9

watchOS 9 propose quatre nouveaux cadrans et inclut des mises à jour de certains cadrans et complications existants. L’application ECG prend désormais en charge l’historique AFib pour suivre la durée de la fibrillation auriculaire d’une personne.

Aussi, la fonction de suivi du sommeil inclut désormais les stades du sommeil, ce qui permet à l’Apple Watch de savoir quand les utilisateurs sont en sommeil paradoxal, profond ou autre. Apple a également ajouté une application Médicaments. L’application permet aux utilisateurs de gérer et de suivre leurs traitements, vitamines et compléments alimentaires, avec des rappels lorsqu’il est temps de les prendre.

De plus, les mises à jour de l’application Exercice ajoutent des entraînements personnalisés et des améliorations pour les coureurs, les triathloniens et les nageurs. Les entraînements de Fitness+ prennent désormais en charge le streaming sur certains téléviseurs pour ceux qui n’ont pas d’Apple TV, et les notifications ont été repensées pour être moins gênantes lorsque l’écran de la montre est actif.

Parmi les autres nouveautés, il y a l’API CallKit qui permet de répondre aux appels VoIP sur l’Apple Watch, un système pour contrôler l’Apple Watch avec un iPhone, des actions rapides pour en faire plus avec un double geste de pincement, et les mises à jour des applications Rappels et Calendrier.

D’autres nouveautés sont à retrouver sur le site d’Apple.