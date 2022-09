Regarder du porno sur PornHub ou visionner la keynote d’Apple en direct pour découvrir les iPhone 14 ? Les internautes ont fait leur choix et une étude du site pour adultes révèle que le trafic a baissé pendant la conférence du 7 septembre.

Quand Apple fait baisser le trafic du porno

PornHub a comparé le trafic sur son site au moment de la keynote d’Apple et le trafic des quatre mercredis précédents pour faire une moyenne. Déjà, le site révèle que 97% de son trafic habituel vient des appareils mobiles sous iOS et Android, ce qui est énorme. Le trafic depuis les ordinateurs sous Windows et macOS est donc léger en comparaison.

Une demi-heure avant la keynote (à 18h30 donc), le trafic était en légère baisse du côté du trafic des appareils Apple (iPhone, iPad et Mac), là où rien de particulier n’a changé du côté d’Android et de Windows. En réalité, cela a même légèrement augmenté. La baisse a commencé à se sentir quelques minutes avant l’événement.

Au début de la keynote, le trafic a reculé de 4,2% pour les produits Apple et 1,9% pour les autres. C’est passé respectivement à 5,7% et 1,3% au moment de l’annonce de l’Apple Watch Series 7. L’Apple Watch Ultra a visiblement attiré un peu plus de monde puisque la part en recul du côté d’Android et Windows était de 2,9%.

La présentation des AirPods Pro 2 a moins attiré de monde chez Android et Windows, mais c’est relativement stable du côté des personnes avec un produit Apple. Il y a encore eu une baisse au moment de la présentation des iPhone 14.

Un élément qui peut faire sourire est ce qu’il s’est passé après la keynote : il y a eu un bond de connexions d’utilisateurs Apple et Android/Windows sur PornHub dans la demi-heure qui a suivi.

Voici le détail de l’étude de PornHub sur le trafic de son site pendant la keynote d’Apple du 7 septembre :