Apple se donne vraiment les moyens de ses campagnes publicitaires, ici en l’occurrence une campagne pour l’offre Verizon One Unlimited pour l’iPhone 14 Pro ( ce qui permet en une passe de parler de l’offre ET de l’iPhone 14 Pro bien sûr…). Cette offre d’abonnement inclus notamment Apple One (Apple TV+, iCloud+, Apple Arcade, Apple Music), et ce sans surcoût visible pour le client.

Particularité de cette longue présentation de l’offre, les acteurs Adam Scott (Severance) et Cecily Strong (Schmigadoon) y font la promo dans un style un peu décalé (à 8 minutes et 40 secondes sur la vidéo). Et comme il est toujours possible de placer une pub dans une pub dans une pub, les deux acteurs font aussi une référence (très) appuyée au service Apple TV+. Une publicité trois-en-un en quelque sorte, dont le contenu ne sous concerne pas vraiment puisque l’offre Verizon est uniquement disponible sur le territoire américain.