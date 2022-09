L’iPhone est un smartphone cher, très cher même depuis la keynote du 7 septembre et l’annonce des iPhone 14/14 Pro. Conscient sans doute du risque de proposer un iPhone pour la seule catégorie des CSP++, Apple plancherait sur un moyen d’alléger la douloureuse. En plus de l’achat échelonné à crédit et à taux zéro (déjà disponible), la firme de Cupertino mettrait ainsi la dernière main à un service de location comprenant l’iPhone et un pack de services (Apple One + Apple Care par exemple). Le journaliste Mark Gurman qui rapporte l’info ajoute que cette offre de location pourrait être lancée d’ici la fin 2022 ou le début de l’année prochaine. A noter qu’il s’agirait bien d’une offre de location et non de leasing (pas d’achat possible du smartphone au prorata des paiements déjà effectués au bout de la période).

La formule de location se déclinerait en plusieurs offres, en fonction sans doute de la durée (24 ou 36 mois par exemple), du modèle d’iPhone et de l’éventail des services rattachés. Certains modèles pourraient même ne pas bénéficier de ce service. Apple profitera t-il de la supposée keynote d’octobre pour officialiser ce nouveau levier financier ?