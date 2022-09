Apple est-il déjà en train de se prendre les pieds dans le tapis après les augmentations tarifaire massives de ses nouveaux iPhone 14/14 Pro (sauf aux USA) ? Pour l’analyste Ming Chi Kuo, les délais de livraison et quelques retours de la supply chain indiquent que la demande pour les iPhone 14 et 14 Plus serait un peu plus faible que la demande pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Le niveau de la demande pour ces deux modèles serait largement tiré vers le bas par l’iPhone 14 Plus dont la demande (les précommandes) serait encore plus faible que pour l’iPhone 13 mini ! Ce dernier modèle étant considéré comme un échec commercial, voilà qui n’augure rien de bon pour les ventes à venir de l’iPhone 14 Plus dans les mois qui viennent. Les précommandes pour l’iPhone 14 et Plus « sont pires que [les précommandes pour] l’iPhone SE 3 et l’iPhone 13 mini » ajoute Kuo.

Si l’analyste de TF Securities range les ventes de l’iPhone 14/14 Pro dans la catégorie « neutre », c’est bien dans la catégorie « mauvaise » qu’il place les précommandes de l’iPhone 14 Pro. La demande en berne pour ce modèle serait néanmoins plus que compensée par l’explosion des précommandes pour l’iPhone 14 Pro Max. Au final, seules les précos pour l’iPhone 14 Pro Max seraient réellement satisfaisantes, sachant que pour Kuo « La question de savoir si Apple augmentera les commandes Pro [par rapport à l’iPhone 13 Pro, Ndlr] dépendra de la durée de la forte demande de modèles Pro en plein coeur de la récession ». La loyauté des early adopters suffira t-elle à éviter une baisse des ventes d’iPhone ?