En hommage à la Reine Elizabeth II, tous les Apple Store du Royaume-Uni réduiront leurs activités cette semaine. Apple aurait aussi décidé de fermer l’intégralité de ses boutiques anglaises le jour des funérailles de la Reine Elizabeth II, soit le lundi 19 septembre. On notera en outre que l’Apple Store en ligne pour le Royaume-Uni affiche toujours la page-hommage à la défunte Reine (ce n’est plus le cas partout ailleurs). Pour rappel, la Reine Elizabeth II est décédée dans sa propriété écossaise de Balmoral le 8 septembre dernier. Elle avait 96 ans et honorait cette année sa 70ème année de « règne ».

Jusqu’au 19 septembre donc, certains services des Apple Store britanniques devraient être suspendus, à l’instar du Genius Bar. Les horaires des boutiques seront aussi modifiés d’ici à cette date et les opérations courantes devraient être considérablement ralenties le mercredi 14 septembre. Apple communique souvent suite au décès ‘une personnalité appréciée du grand public, mais l’arrêt complet du réseau de vente pour des funérailles (même « royales ») sera sans doute une première.