Il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant qu’un clone du Dynamic Island ne pointe le bout de ses pixels. Un développeur Android a ainsi créé un thème d’interface baptisé Grumpy UI qui rajoute le Dynamic Island aux smartphones Xiaomi (récents) ! Il devient ainsi possible de lancer l’app de lecture musicale en tapotant près de la zone de caméra placée tout en haut et à gauche de l’écran. A moins d’être un adepte de la langue de bois, force est tout de même de constater que cette copie reste encore très loin de l’original.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Les animations sont pauvres et reflètent beaucoup moins le « dynamisme » du widget animé d’iOS 16 (et de l’iPhone 14 Pro) sans compter l’absence d’interactions entre le trou du capteur caméra et cette zone mobile. De plus, le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro permet de lancer une fonction en tapotant directement sur la zone des capteurs, cette dernière étant désormais sensible au toucher.

Ce nouveau thème est actuellement en cours de validation par Xiaomi, mais rien ne dit qu’il sera accepté . Le fabricant a en effet déjà refusé le thème d’un autre développeur qui copiait le Dynamic Island.