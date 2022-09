Après Geekbench 5, qui montrait une progression de 17% des performances CPU des iPhone 14 Pro et Pro Max, c’est au tour du benchmark AnTuTu de passer les derniers iPhone à la moulinette. Pour rappel, AnTuTu n’évalue pas les perfs brutes du seul processeur et tient compte d’un ensemble de paramètres comme le volume de mémoire vive embarquée (RAM) ou la réactivité de l’unité de stockage. Malgré tout, on se retrouve au final sur une progression de perfs de 18,8%, très proche donc du pourcentage de gain obtenu avec Geekbench.

Dans le détail, l’iPhone 14 Pro réalise un score AnTuTu global de 978147 points et l’iPhone 14 Pro Max un score de 972936 points. Les résultats du bench CPU sont de 246572 points pour l’iPhone 14 Pro et de 241999 points pour le Pro Max, soit +17% de puissance par rapport à l’iPhone 13 Pro. En revanche, la progression est beaucoup plus nette sur la partie GPU (affichage et rendu graphique) avec des perfs en hausse globale de 28% pour les deux nouveaux modèles d’iPhone. Ce gain GPU est d’ailleurs le plus élevé constaté d’une génération sur l’autre par AnTuTu, tous modèles de smartphones confondus ! Force est donc de constater que sur cette gen, Apple semble avoir privilégié une évolution franche des perfs graphiques de l’iPhone.