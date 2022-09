Des développeurs exploitent déjà la Dynamic Island, à savoir l’encoche dynamique des iPhone 14 Pro, pour créer des jeux. L’avantage est qu’il possible de modifier sa forme, ce qui donne des idées à certains.

Le développeur Kriss Smolka dévoile un jeu qui s’inspire de Pong. Dans la vidéo de présentation, le jeu Hit the Island utilise une pagaie en bas pour envoyer une balle vers la Dynamic Island en haut, le but étant de toucher l’île et de la faire s’animer.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice :) #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022