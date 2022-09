Superbe version modernisée du beat them all culte, Streets of Rage 4 (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad) a en plus le bon goût d’avoir été réalisé par un studio français. La version mobile du titre, strictement identique à son homologue sur consoles (c’est vraiment beau sur un iPhone puissant) n’avait pour seuls vrais défauts que des contrôles forcément pas optimum au tactile, et l’absence de multijoueurs. Ce dernier point est enfin corrigé et il est donc désormais possible de s’allier avec une second joueur pour en découdre dans les ruelles mal famées de Wood Oak City.



A noter qu’en sus du traditionnel mode collaboratif (pour rappel, Streets of Rage 4 est un beat them all, pas un jeu de combat en un contre un), le studio DotEmu a ajouté un surprenant mode battle qui permet de s’opposer à un autre joueur.

Inutile de préciser qu’après cette mise à jour, Streets f Rage 4 est encore plus incontournable qu’il ne l’était déjà sur iPhone. Ne pas l’avoir dans sa ludothèque est une vraie faute de goût.