Les iPhone 14 et 14 Pro seront disponibles le 16 septembre et du stock est toujours disponibles pour les nouveaux smartphones d’Apple selon les modèles. De quoi sauter sur l’occasion si vous n’avez pas passé une précommande depuis le 9 septembre, jour où Apple a ouvert les vannes. Pour rappel, l’iPhone 14 Plus n’arrivera pas avant le 7 octobre.

Précommande pour les différents iPhone 14

La précommande est disponible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne et chez les revendeurs pour une livraison le 16 septembre (si aucune date n’est précisée)

Amazon :

À la Fnac :

Chez Darty :

Chez Cdiscount :

Précommande pour les AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 sont disponibles à la précommande à un prix de 299 euros pour une livraison le 23 septembre :