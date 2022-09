Si les premiers tests des iPhone 14 Pro n’ont pas rapporté d’améliorations notable sur le plan de l’autonomie, il semble que des analyses un peu plus poussées (et plus sérieuses) livrent une tout autre conclusion. Tom’s Guide a ainsi évalué l’autonomié de l’iPhone 14 Pro Max via une batterie de tests assez poussée, et la conclusion est bien que l’iPhone 14 Pro Max est nettement plus autonome que son prédécesseur, avec deux heures 1/2 d’autonomie en plus ! L’iPhone 14 Pro Max passe ainsi la batterie de test en 14 heures et 42 minutes sur une seule charge, contre 12 heures et 16 minutes pour l’iPhone 13 Pro Max.

Un écart de 2 heures et 26 minutes, c’est énorme d’une génération sur l’autre, et cela confirme les grosses améliorations globales de cette nouvelle génération d’iPhone : Dynamic Island, bloc photo bien supérieur, et donc, une autonomie largement revue à la hausse. Le gain d’autonomie du 14 Pro Max est d’autant plus notable que ce dernier dispose d’une batterie plus petite que celle du 13 Pro Max. La gravure 4nm du processeur A16 et d’autres optimisations auront donc permis de faire mieux que compenser ce différentiel de capacité. Tom’s Guide note en revanche que l’iPhone 14 Pro Max se recharge à un peu plus de 40% en 30 minutes, contrairement aux 50% avancés par Apple.