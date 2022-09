L’iPhone 14 Pro Max n’est pas encore livré que la chaine YouTube PBKreviews a malgré tout réussi à en récupérer un exemplaire (modèle US sans carte SIM)… et à le démonter. Pour une fois donc, iFixit n’aura pas la primeur du démontage d’un nouvel iPhone, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Et que nous apprend ce démontage donc ? Entre autres, que la batterie du 14 Pro Max a une capacité de 16,68 Wh. C’est en effet un peu moins que la batterie de l’iPhone 13 Pro Max, mais sans incidence aucune sur l’autonomie, bien au contraire.



On remarque aussi que la carte mère est surplombée par une couche de métal qui favorise la dissipation thermique et permet donc de diminuer la température à l’intérieur de l’iPhone. Le changement le plus notable concerne le composant TrueDepth, beaucoup moins large que sur les gammes précédentes. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro Max démarre à 1479 euros.