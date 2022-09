Comme à son habitude, le photographe Austin Mann a passé en revue les capacités photographiques des derniers iPhone Pro, cette fois en faisant un petit tour par l’Ecosse. La cuvée 2022 se distingue par l’arrivée d’un capteur principal de 48 mégapixels avec ProRaw, et c’est donc fort logiquement qu’Austin Mann s’est exclusivement penché sur ce gros capteur. Sans surprise, les clichés en 48 mégapixels et ProRaw s’avèrent extrêmement détaillés, avec un niveau de bruit très faible et des couleurs à priori très fidèles (il faudrait être sur place pour en être tout à fait sûr). En Photo de nuit, les clichés passent à 12 megapixels sur le capteur 48 megapixels, ce qui permet d’obtenir des pixels nettement plus gros et ainsi de garder un grain d’image assez net tandis que l’ISP de l’iPhone réduit au maximum le bruit dans l’image. Au final, Austin Mann juge que le capteur 48 megapixels est très performant mais qu’en usage courant le 12 megapixels ProRaw reste bien suffisant et pèse moins lourd en stockage.

Capturé avec l’iPhone 14 Pro 48MP en ProRaw

Capturé avec l’iPhone 14 Pro (Ultra-wide ProRAW)

Capturé avec l’iPhone 14 Pro 48MP en ProRaw

Capturé avec l’iPhone 14 Pro à 48MP en ProRAW