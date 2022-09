Certains clients ayant commandé leur iPhone 14, 14 Pro ou 14 Pro Max chez Apple apprennent qu’ils ne recevront pas leur nouveau smartphone ce vendredi. En effet, le constructeur leur annonce un report.

Officiellement, la date de sortie des iPhone 14 (sauf le Plus) est le 16 septembre — aujourd’hui donc — mais Apple a prévenu des clients qui recevront finalement leur exemplaire à partir du 23 septembre. D’autres devront attendre entre le 27 et le 29 septembre. Et pour d’autres encore, le délai est entre 3 et 6 semaines, alors que la livraison devait initialement avoir lieu aujourd’hui.

Anyone else’s iPhone 14 pre-order delivery date slipped? When I placed my pre-order, it was “arrives 16/9/22” This morning, it said “arrives tomorrow” Now… well… pic.twitter.com/6EWdDjTOln — Shaun Ruigrok (@Shaun_R) September 15, 2022

Just woke up to an email from @Apple telling me my iPhone 14 Pro delivery date changed from Sept 16 to some time between Sept 27-29. Has anyone else experienced this? — Mia (@Hella_Miaa) September 13, 2022

Massive delays with my pre-order. Very annoyed. Went from being delivered today, to 3-6 week delay — Zachory (@ZachoryBenton) September 16, 2022

Au vu des témoignages sur les réseaux sociaux, le problème semble surtout concerner les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ceux qui ont commandé l’iPhone 14 standard ne semble pas avoir un souci particulier pour la livraison ce vendredi.

Hier, nous rapportions une affaire similaire avec plusieurs revendeurs et opérateurs en France. Chez Orange/Sosh par exemple, des clients n’avaient aucune indication sur l’expédition des iPhone 14. Même son de cloche chez Darty et la Fnac, avec même des retards annoncés. Un client, par exemple, doit attendre le 5 octobre, alors qu’ils devaient recevoir son iPhone 14 ce vendredi.