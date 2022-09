Désormais disponible pour l’Apple Watch, la plateforme ActiveLook de la startup MicroOLED a reçu la mise à jour Light AR… qui permet d’afficher dans des lunettes sportives AR (de type ENGO et Julbo) les données biométriques (et autres) de l’Apple Watch sous watchOS 9. Il s’agit même du tout premier affichage tête haute en temps réel des données de l’Apple Watch. Les lunettes AR compatibles avec la plateforme ActiveLook peuvent ainsi afficher en « AR » des mesures de performance telles que le rythme de course, la fréquence cardiaque, la puissance de course, ou bien encore les mesures de dynamique de course (longueur de foulée, temps de contact avec le sol et oscillation verticale).

Le communiqué de MicroOLED précise l’intérêt de ces technologies d’affichage AR couplées avec l’Apple Watch : « Le positionnement de ces données dans le champ de vision naturel du coureur élimine le besoin de briser la foulée, de changer de concentration et de changer la mécanique corporelle pour surveiller les performances, ce qui permet aux athlètes de s’entraîner et de concourir tout en ayant un accès transparent aux informations en temps réel. ActiveLook offre un avantage concurrentiel aux athlètes d’endurance tels que les marathoniens et les triathlètes qui s’appuient sur des mesures en temps réel telles que le rythme et la fréquence cardiaque afin d’atteindre leur meilleur niveau personnel. En tant que telles, les lunettes compatibles ActiveLook sont le compagnon idéal de l’Apple Watch Ultra qui vient d’être annoncée. »