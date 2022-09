S’il faudra sans doute un peu de recul pour analyser les ventes de l‘iPhone 14 Pro en Europe, la messe semble déjà dite pour les Etats-Unis et la Chine. De longues files d’attente se sont ainsi formées devant les Apple Store de ces deux pays lors de la mise en vente des nouveaux modèles d’iPhone 14 Pro, un engouement confirmé aussi par plusieurs analystes. Ainsi, Amit Daryanani d’Evercore ISI affirme que « Les données continuent d’indiquer une forte demande pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, ce qui pourrait avoir un impact sensiblement positif à la fois sur le mix (iPhone 14/iPhone 14 Pro, Ndlr) et les marges. » Pour KGI Securities, les retours des Apple Store et des revendeurs (boutiques opérateurs) semblent indiquer que la demande pour l’iPhone 14 Pro Max est nettement supérieure à la demande pour l’iPhone 13 Pro Max à son lancement.

En Chine, les opérateurs Chunghwa Telecom et Taiwan Big Brother confirment de leur côté que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont représenté 90% des ventes d’iPhone sur les premiers jours de précommandes. Chunghwa Telecom précise même que les modèles les plus demandés sont dans l’ordre l’iPhone 14 Pro Max coloris Deep Purple (violet profond) avec 256 Go de capacité de stockage suivi par l’iPhone 14 Pro avec la même capacité et le même coloris. Les deux iPhone 14/14 Pro ferment la marche en coloris Space Black (Noir Spatial).

Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont disponibles à l’achat en France sous un délai de 1 mois environ :

Amazon :

À la Fnac :

Chez Darty :

Chez Cdiscount :