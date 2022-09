La fonction de relevé de température corporelle est l’une des grande nouveautés des Apple Watch S8 et Ultra. Lors de la dernière Keynote, la présentation de cette nouvelle fonction a pris un temps certain… mais a pourtant « oublié » au passage d’évoquer le temps nécessaire à son activation en effet un document mis en ligne par Apple indique que le suivi de température nécessite une phase de calibration s’étalant sur 5 nuits !

Cette (longue) durée permet aux Apple Watch Series 8 et Ultra de générer une température de référence de l’utilisateur et d’éliminer les « bruits » qui sortent de la valeur moyenne. Cette récolte de données s’effectue uniquement la nuit avec la fonction Track Sleep et le mode Concentration Repos activés, et ce pendant une durée minimale de 4 heures par nuit. Si l’on peut espérer que le relevé de température corporelle soit le plus précis possible, Apple s’empresse tout de même de tempérer en indiquant, comme il l’avait fait pour l’ECG intégré, que l’Apple Watch n’est pas un appareil médical et qu’en cas de doutes il vaut toujours mieux s’en référer à ce bon vieux thermomètre…