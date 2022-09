L’Apple Watch Ultra est accompagnée de deux apps qui lui sont exclusives, Siren, et Depth. Apple vient de mettre en linge une page explicative et descriptive sur la seconde app, destinée aux plongeurs, et s’empresse de définir les conditions de son bon usage : « Pendant les activités sous-marines récréatives telles que la plongée en apnée, la nage en piscine sous-marine et la plongée en apnée peu profonde, l’application Depth peut vous montrer des informations importantes. L’application Depth affiche l’heure actuelle, votre profondeur actuelle, la profondeur maximale de la session pendant que vous étiez sous l’eau ainsi que la température de l’eau. » En d’autres termes, et ainsi que le rappelle Apple un peu plus loin, Depth ne fournira pas d’informations sur les paliers de décompression et autres données plus techniques. Les plongeurs pros passeront donc sans doute leur tour…

Outre ces précisions salutaires, Apple indique comment lancer Depth sur l’Apple Watch Ultra, sans oublier au passage quelques conseils généraux pour plonger en toute sécurité (ne pas plonger seul, suivre les règles, etc.).