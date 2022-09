Les fous furieux de la chaîne YouTube Linus Tech Tips ont encore frappé. Cette fois, l’objectif est encore plus barré que d’habitude puisqu’il s’agit de rajouter un énorme système de refroidissement liquide à un Mac Studio pourtant très bien ventilé (même lors des tâches lourdes). Voilà donc le Mac Studio démonté, ses entrailles bientôt entourées de gros tubes pour laisser passer le liquide de refroidissement, et surmonté in fine d’un énorme système de refroidissement tel qu’on peut en voir dans certains PC à 5000 roros. Ce n’est pas du meilleur goût, ça renforce les caricatures sur les ingénieurs-techs amateurs de bling électroniques (ahhhh, les Leds multicolores sur les PC de gamers…), mais après tout c’est juste pour le blague.



Cet hybride informatique à la Frankenstein a t-il au moins une réelle utilité au quotidien ? En fait… pas du tout. La température mesurée dans le boitier après cette opération de chirurgie électronique set à peu de choses près parfaitement identique à celle du Mac Studio lorsque ce dernier ressemblait encore à un ordinateur élégant. Pour la blague on vous dit…