La série des Monkey Island est considérée par beaucoup comme l’apex des jeux d’aventure point’n click, un statut partagé avec l’incroyable Day Of The Tentacle (et n’oublions pas les Sam & Max, Indiana Jones et tous les jeux LucasArts de cette glorieuse époque). L’humour ravageur, les énigmes corsées, la DA fantastique, tout cela on en retrouve un gros bout dans Return to Monkey Island, une suite modernisée qui voit toujours ce bon vieux Guybrush Threepwood aux prises avec l’inusable pirate-zomblard LeChuck. Le temps a passé, mais Guybrush Threepwood cherche toujours la gloire et le secret de l’île aux singes. Les plats repasseront-ils une seconde fois ? A noter que la BO du jeu est signée par Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian, qui ne sont autre que les compositeurs des Monkey Island originaux !

Ce nouveau volet du point’n click culte est disponible sur PC, consoles… et sur Mac ! Pour une fois que le Mac n’est pas oublié dès la sortie d’un jeu attendu, on ne va pas bouder son plaisir. Les contraintes techniques ne sont pas lourdes puisqu’il faudra disposer d’un Mac disposant de 4 Go de capacité de stockage « libre » et tournant au moins sur Core i3 épaulé par 8 Go de RAM, la carte graphique minimale demandée étant une simple Radeon HD 7750. Côté système d’exploitation, macOS High Sierra est requis.