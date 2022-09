Si les gains de puissance « brute » de l’iPhone 14 Pro par rapport à l‘iPhone 13 Pro sont relativement mesurés, il n’en va pas de même pour la vitesse de connexion en 5G. Ainsi, SpeedSmart a mesuré la vitesse de débit en 5G de l’iPhone 14 Pro sur les réseaux T-Mobile et Verizon, et les résultats sont sans appel : l’iPhone 14 Pro est jusqu’à 38% plus rapide que l’iPhone 13 Pro sur le réseau 5G T-Mobile, et jusqu’à 32% plus rapide sur le réseau 5G Verizon.

Dans le détail, les scores en download (réseau T-Mobile) sont de 255,91 Mbp/s (en moyenne) pour l’iPhone 14 Pro et de 173,81 Mbp/s pour l’iPhone 13 Pro. Chez Verizon, l’iPhone 14 Pro atteint (en pic) les 175,56 Mbp/s. Outre les débits, SpeeSmart note aussi une diminution de la latence, entre 10 ms (TMobile) et 15 ms (Verizon). Le gain est presque tout aussi important en upload avec par exemple 28,25 Mbp/s pour l’iPhone 14 Pro chez T-Mobile, contre 22,51 Mbp/s pour l’iPhone 13 Pro chez le même opérateur.

Ce gros coup de boost, on le doit principalement au modem Snapdragon X65 des nouveaux iPhone. En théorie, cette puce peut même assurer des débits maximums de 10 Gbit/s, soit 25% de mieux que la puce modem qui équipe les iPhone 13 Pro. Les ingénieurs d’Apple auront fort à faire pour concevoir une puce modem aussi performante.