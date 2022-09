Le DoJ a demandé, et le DoJ a obtenu. La cour de justice en charge du procès en appel qui opposera bientôt (et de nouveau) Apple à Epic Games vient en effet d’autoriser le Département de la Justice américain à venir témoigner à la barre sous la forme d’un amicus curiae. L’on sait déjà que le représentant légal du DoJ expliquera en quoi il serait négatif pour l’industrie qu’Apple remporte son procès en appel face à Epic Games, et pourquoi Apple occupe une situation de monopole avec son App Store (point de vue rejeté par le jury lors du premier procès). Cette prise de parole d’une durée de 10 minutes pourrait peser lourd dans les débats à venir, même si les avocats d’Apple n’ont pas la réputation d’être des tendres dans ce genre de procès.

On notera que le DoJ avait demandé (et obtenu encore) un amicus curiae afin de soutenir Apple en 2018, un petit rappel historique qui devrait clore les soupçons d’acharnement sur la firme de Cupertino. Le procès en appel opposant Apple et Epic Games démarrera le 16 octobre prochain.