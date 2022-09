Changement de situation pour les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE 2, les deux montres connectées supportent finalement le Bluetooth 5.3. Jusqu’à présent, Apple évoquait le support du Bluetooth 5.0.

Le site américain d’Apple a été mis à jour afficher le Bluetooth 5.3 au niveau des Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE 2. En revanche, le site français et les autres pages à l’international font toujours référence au Bluetooth 5.0. Il ne faut toutefois pas être étonné, Apple met généralement à jour son site américain en premier, avant de faire la même chose pour les autres pays. On peut s’attendre à ce que le changement chez nous et ailleurs se fasse dans la journée.

D’autres produits d’Apple sont également compatibles avec le Bluetooth 5.3. Il y a les quatre variantes de l’iPhone 14, les AirPods Pro 2 et l’Apple Watch Ultra. Il est étonnant de voir que les Series 8 et SE 2 avaient jusqu’à présent une information différente, mais voilà que c’est corrigé.

La norme ajoute plusieurs améliorations, notamment en ce qui concerne le contrôle de la taille des clés de chiffrement et la classification des canaux. On retrouve par ailleurs une meilleure fiabilité et une meilleure efficacité énergétique. Autre élément notable : le support du Bluetooth LE Audio pour améliorer la qualité sonore, avoir un partage de flux et moins consommer d’énergie.