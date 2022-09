C’était annoncé depuis la bêta d’iOS 16 livrée au mois d’août, et c’est désormais confirmé : le service par abonnement Fitness+ sera désormais disponible sur l’iPhone (actuellement sous iOS 16.1) sans nécessiter d’Apple Watch, ce qui signifie qu’il sera aussi possible de s’abonner au service directement à partir du smartphone d’Apple. Bien évidemment, Fitness+ via l’iPhone n’est pas aussi complet que sur l’Apple Watch étant donné que dans ce cas le service n’affiche pas l’ECG (fréquence cardiaque) ou le relevé de la consommation calorique, mais l’on bénéficie tout de même du suivi d’activité et l’on peut bien sûr accéder aux milliers de vidéos de sessions d’entrainement.

Here’s a new thing in iOS 16. Developer Beta 2. In the fitness app I can now subscribe to Apple fitness+ without having an Apple Watch! Is everyone seeing this or is it only me?@zollotech #iOS16 #Apple #beta #viraltwitter #viraltweets #iOS16th #AppleWatch #fitness pic.twitter.com/IWc7TLDEaa

