Le bien informé site Deadline nous informe qu’Apple TV+ est sur le point de démarrer la préproduction de Fingernails, un film de science fiction qui sera réalisé par Christos Nikou (Apples). Apple TV+ a signé pour ce projet de film durant le dernier festival de Cannes, soutenu par les sociétés de production Dirty Films et FilmNation Entertainment. Le casting comprend Jessie Buckley, Riz Ahmed ainsi que Jeremy Allen White (devenu populaire suite à ses rôles dans les séries Shameless et The Bear).

Jeremy Allen White

Le synopsis de Fingernails est le suivant : dans un futur pas si lointain, des scientifiques ont mis au point un test qui mesure le degré d’attachement d’un couple et vérifie si les membres de ce couple sont vraiment amoureux. Dans la foulée de la disponibilité de ce test, des instituts ont ouvert pour aider les couples à réussir. Anna, jouée par Jessie Buckley, commence à travailler dans l’un de ces instituts en tant qu’assistante de Trevor. Cette dernière rencontre un instructeur mystérieux et dévoué (Riz Ahmed).