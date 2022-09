Ted Lasso et son équipe (imaginaire) du AFC Richmond dans Fifa 2023 ? La question semble un peu saugrenue et pourtant, tout indique que l’enrtaineur pas comme les autres (interprété par Jason Sudeikis dans la série) intègrera bientôt la simu de foot la plus populaire au monde. Car les indices se multiplient : le nom de Ted Lasso est apparu dans la base de données statistique du jeu, et peu de temps après ce qui ressemble à une fausse boulette (mais vrai manip marketing), le compte Twitter de Ted Lasso s’est fendu d’une déclaration et d’un cliché qui laissent peu de places au doute.

👀 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 20, 2022

« Fais gaffe, Mario ! Tu n’es pas le seul homme pixellisé avec une moustache qui ne sait jamais où le tube l’emmène » est-il écrit sur le compte Twitter avec en dessous la photo de Jason Sudeikis vu de dos dans un studio de motion capture. Or, la motion capture est pleinement utilisée dans Fifa afin de bien retranscrire les mouvements des joueurs… mais aussi de certains entraineurs. Histoire de bien enfoncer le clou, EA Sports FIFA a commenté ce message avec deux yeux tout ronds ! Ted Lasso et son équipe du AFC Richmond devraient donc bien être disponibles dans Fifa 23, un cross-over inattendu qui illustre à lui seul la grande popularité de la série.