Apple TV+ propose aujourd’hui une bande-annonce pour la saison 2 de sa série Wolfboy et la fabrique de l’étrange. Elle fera ses débuts le 30 septembre sur la plateforme de streaming.

La deuxième saison de l’épopée animée Wolfboy et la fabrique de l’étrange emmène Wolfboy dans un nouveau royaume sous la fabrique de l’étrange où Nyx tente de l’attirer vers le côté obscur. Avec ses amis Spryte et ses nouveaux alliés, Wolfboy s’engage dans une quête pour unir les forces de la création et de la destruction, et se rend compte que c’est sa différence qui le rend spécial — et qu’en fin de compte, ce sont les excentriques et les rêveurs qui changent le monde.

Wolfboy et la fabrique de l’étrange s’inspire du travail de l’artiste visuel Toff Mazery. Le programme est co-créé par Edward Jesse, développé par Michael Ryan et produit par Joseph Gordon-Levitt. Le public connaît notamment Joseph Gordon-Levitt en tant qu’acteur.

La deuxième saison de Wolfboy et la fabrique de l’étrange débarquera donc le 30 septembre prochain sur Apple TV. Le service de streaming reste pour le moment vague concernant le nombre d’épisodes. Pour information, la première saison en comptait 10. Aussi, aura-t-on uniquement un épisode le 30 septembre puis un nouveau chaque vendredi ou peut-on s’attendre à tout avoir d’un coup ?