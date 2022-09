L’ouragan Fiona fait d’importants dégâts, tout particulièrement à Porto Rico qui est sous l’eau et sans électricité, et avec 800 000 personnes privées d’eau potable. Apple va apporter son aide en faisant un don.

Comme souvent, c’est Tim Cook en personne qui annonce le don. Le patron d’Apple a publié un tweet, voici ce qu’il dit : « Nous sommes de tout cœur avec les habitants de Porto Rico qui s’unissent pour reconstruire une fois de plus. Nous ferons un don pour contribuer aux secours immédiats et aux efforts de reconstruction en cours. À tous ceux qui se trouvent encore sur la trajectoire de l’ouragan Fiona, veuillez rester en sécurité ».

Our hearts are with all the people of Puerto Rico as they come together to rebuild once again. We will donate to assist with immediate relief and ongoing recovery efforts. To everyone still in the path of Hurricane Fiona, please stay safe.

