Finalement, de nombreux gros bugs constatés sur iOS 16 seront corrigés dès iOS 16.1. Après confirmation de la correction du bug de copié-collé du contenu d’une app à l’autre, on apprend donc qu’avec la bêta 2 d’iOS 16.1, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max disposent enfin d’une fonction de géolocalisation parfaitement fonctionnelle. De nombreux utilisateurs ont en effet reporté de très gros soucis au niveau de la localisation GPS de leur iPhone 14 Pro et Pro Max, localisation qui perdait grandement en précision.

Ce dysfonctionnement pourrait avoir un lien avec le nouveau GPS bi-fréquence de précision intégré à la nouvelle gamme d’iPhone. Normalement, ce nouveau GPS a été conçu pour améliorer la précision de la géolocalisation, mais un bug aboutit à la conclusion inverse. A noter qu’il reste encore une palanquée de bugs à corriger sous iOS 16. CarPlay, et iMessage par exemple sont perclus de soucis plus ou moins gênants, mais rien ne dit qu’une bêta 3 ne viendra pas corriger tout ça.