Square Enix continue de miser gros sur le mobile. Lors du TGS 2022 l’éditeur des Final Fantasy a annoncé que Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered serait disponible sur iOS, Android, PS4, PS5 et Nintendo Switch le 1er décembre prochain. Les graphismes de ce JRPG passent à la HD, avec des textures un poil plus fines que le titre d’origine (il faut reconnaitre que c’est assez joli), tandis que le gameplay a été affiné, notamment pour correspondre au standard de jouabilité sur mobile. Le joueur sera invité à diriger une équipe d’aventuriers ( Urpina, Taria, Balmant, et Leonard) dans une contrée plein de dangers, les combats se réglant bien entendu au tour par tour.

Voici le scénario d’introduction du jeu : »Le Firebringer, un dieu déchu et fléau de l’humanité, a fait des ravages dans le monde depuis son exil. L’humanité a construit un empire avec un seul but : engager le Firebringer et ses démons dans la bataille pour défendre l’humanité. Après des millénaires de combats, le Firebringer a finalement été vaincu et l’Empire est laissé sans but, stimulant la rébellion. » Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered peut déjà être précommandé à cette adresse au prix de 24,99 euros (oui, ça fait très mal).