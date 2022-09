Conçue pour les baroudeurs et les activités de plein air (ou de pleine mer) extrêmes, l’Apple Watch Ultra a été soumise à un test de solidité particulièrement éprouvant mené par la chaîne YouTube TechRax. Au menu de ces épreuves, un test de chute d’1m20 de hauteur qui n’a qu’à peine éraflé le boitier en Titane et le verre en céramique de l’Apple Watch Ultra, un passage dans un pot à clou secoué comme un shaker qui n’a pas eu de conséquences plus notables et enfin, plusieurs coups de marteau sur le verre en céramique qui ont fini par avoir raison de la résistance de la toquante. Dès le premier coup porté, l’Apple Watch ne parvenait plus à s’allumer, et in fine, le verre de la smartwatch s’est totalement fissuré avant de se briser en morceaux.

Notons cependant que ces coups violents vont bien au delà des mésaventures habituelles que devraient rencontrer l’Apple Watch Ultra, mais cela permet au moins de savoir que la montre n’est pas indestructible…

L’Apple Watch Ultra est disponible à l’achat chez Apple au prix de 999 euros, ainsi que chez Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Cdiscount ou encore chez Materiel.net.