Apple TV+ vient de confirmer qu’il ne renouvellerait pas son contrat pluriannuel avec Oprah Winfrey. La célèbre productrice et animatrice pourra cependant continuer à signer des projets avec la plateforme de streaming d’Apple, mais elle devra alors négocier avec Apple pour chaque projet présenté. Oprah Winfrey était présenté au lancement d’Apple TV+ il y a 4 ans. Elle a aussi participé directement et/ou co-produit plusieurs émissions sur la plateforme, soit « The Oprah Conversation » et « The Me You Can’t See » (une émission sur la maladie mentale réalisée en collaboration avec le Prince Harry).

Plus récemment, Oprah Winfrey a produit le documentaire Apple TV+ Sidney consacré à la carrière prestigieuse de l’acteur afro-américain Sidney Poitier. L’arrêt de la collaboration entre Oprah et Apple TV+ pourrait signifier que les émissions de la productrice n’ont pas connu un énorme succès en terme d’audience (ce qui sera difficile à vérifier étant donné qu’Apple TV+ ne donne aucun chiffre d’audience).