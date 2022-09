Principal sponsor du traditionnel show de mi-temps du Super Bowl LVII (NFL), Apple Music a confirmé hier soir que la principale artiste à évoluer sur scène lors de ce show sera l’artiste multi-facettes Rihanna ! L’artiste barbadienne a de son côté confirmé l’information sur Twitter. Pour son premier encadrement du show de mi-temps du Super-Bowl, Apple Music frappe donc un grand coup en signant avec l’artiste féminine la plus populaire de ces dernières années.

IT'S ON.@rihanna will take the stage for the first ever Apple Music Super Bowl Halftime Show on 2.12.23. #SBLVII @NFL @NFLonFOX @RocNation pic.twitter.com/Kz1YY19zAA

— Apple Music (@AppleMusic) September 25, 2022