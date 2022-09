Enfin, et après un an de retard, Apple TV+ précise la date de diffusion de la comédie musicale Spirited avec les inénarrables Ryan Reynolds et Will Ferrell en vedettes. Cette comédie enlevée devait initialement sortir pour les fêtes de fin d’année 2021, mais les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 en ont décidé autrement. Finalement, Spirited sortira dans les salles américaines le 11 novembre prochain et une semaine plus tard (18 novembre donc) sur le service Apple TV+, et ce partout dans le monde où le service est disponible. Le film a la classification PG-13, ce qui signifie que certaines séquences devraient être un peu « salées » (ce qui n’étonne pas vraiment quand on sait de quoi sont capables Ferrell et Reynolds).

L’autre star de cette comédie « familiale » est Octavia Spencer, que l’on peut aussi voir dans le thriller Apple TV+. Rendez-vous donc le 18 novembre prochain pour savoir si Will Ferrell n’a pas perdu de son sens de l’humour à la fois potache et décalé.