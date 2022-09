Apple Music est sur tous les fronts. Après avoir récupéré pour la première fois le rôle prestigieux du sponsor du show de mi-temps du Super Bowl, le service musical d’Apple étoffe sa programmation pour les prochains concerts Apple Music Live. Et pour ne pas faire les choses à moitié, Apple Music Live récupère l’exclusivité du concert de Billie Eilish à l’O2 Arena de Londres.

La vidéo du concert sera diffusée en spatial audio à partir du 30 septembre prochain (et pendant plusieurs semaines) dans les 165 pays où le service Apple Music est disponible. Pour rappel, Billie Eilish est l’un des artistes pop les plus rapidement arrivée à la popularité d’une super star, qui a connu un succès fulgurant en 2019 avec son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? et son méga tube Bad Guy. La même année, l’artiste a raflé tous les prix possibles dont les Apple Music Awards de Meilleur artiste global de l’année, auteur compositeur de l’année et meilleur album de l’année.