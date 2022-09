Apple va ouvrir un nouveau campus à Londres en 2023 et il sera situé à la Battersea Power Station, qui se veut l’une des premières grandes centrales électriques au charbon d’Angleterre.

Apple avait initialement annoncé les plans pour le nouveau campus britannique en 2016. L’entreprise avait déclaré que 1 400 employés seraient déplacés de huit sites autour de Londres pour occuper les nouveaux bureaux britanniques. Après avoir visité des Apple Store à Londres au cours du week-end, Tim Cook a visité aujourd’hui le nouveau campus.

« Nous sommes impatients d’ouvrir nos nouveaux bureaux dans l’emblématique Battersea Power Station pour un grand nombre de membres de notre équipe à Londres au début de l’année prochaine. C’est un hommage à cette ville incroyable et le reflet de notre engagement pour l’avenir d’Apple au Royaume-Uni », a tweeté Tim Cook.

We can’t wait to open our new offices in the iconic Battersea Power Station for so many of our team members in London early next year. It's a tribute to this incredible city and a reflection of our commitment to Apple's future in the UK. pic.twitter.com/67M3qpaSTB

— Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2022